Kosta Rika kolonundan Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile CRC → MVR çevirin

1.000 crc
30,68 mvr

1,000 CRC = 0,03068 MVR

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Maldivler Rufiyaası
1 CRC0,03068 MVR
5 CRC0,15341 MVR
10 CRC0,30681 MVR
20 CRC0,61362 MVR
50 CRC1,53406 MVR
100 CRC3,06811 MVR
250 CRC7,67028 MVR
500 CRC15,34055 MVR
1000 CRC30,68110 MVR
2000 CRC61,36220 MVR
5000 CRC153,40550 MVR
10000 CRC306,81100 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Kosta Rika Kolonu
1 MVR32,59330 CRC
5 MVR162,96650 CRC
10 MVR325,93300 CRC
20 MVR651,86600 CRC
50 MVR1.629,66500 CRC
100 MVR3.259,33000 CRC
250 MVR8.148,32500 CRC
500 MVR16.296,65000 CRC
1000 MVR32.593,30000 CRC
2000 MVR65.186,60000 CRC
5000 MVR162.966,50000 CRC
10000 MVR325.933,00000 CRC