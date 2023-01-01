درام أرميني إلى دولار ليبيري

تحويل AMD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٤٩٤٫٣٨ lrd

1.00000 AMD = 0.49438 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:44 UTC
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AMD إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.433751.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661441.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.350051.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622710.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / دولار ليبري
1 AMD0.49438 LRD
5 AMD2.47187 LRD
10 AMD4.94375 LRD
20 AMD9.88750 LRD
50 AMD24.71875 LRD
100 AMD49.43750 LRD
250 AMD123.59375 LRD
500 AMD247.18750 LRD
1000 AMD494.37500 LRD
2000 AMD988.75000 LRD
5000 AMD2471.87500 LRD
10000 AMD4943.75000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / درام أرمينية
1 LRD2.02276 AMD
5 LRD10.11380 AMD
10 LRD20.22760 AMD
20 LRD40.45520 AMD
50 LRD101.13800 AMD
100 LRD202.27600 AMD
250 LRD505.69000 AMD
500 LRD1011.38000 AMD
1000 LRD2022.76000 AMD
2000 LRD4045.52000 AMD
5000 LRD10113.80000 AMD
10000 LRD20227.60000 AMD