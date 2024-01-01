1,000 薩摩亞塔拉兌黎巴嫩鎊

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1 WST兌LBP匯率過去30日過去90日
33,120.600033,120.6000
32,331.900032,331.9000
一般32,869.070032,879.6389
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WST兌LBP的統計資料

在過去30日，WST兌LBP的匯率高見33,120.6000，低見32,331.9000，平均匯率則為32,869.0700。WST兌LBP的波動率為-1.07。

在過去90日，WST兌LBP的匯率高見33,120.6000，低見32,331.9000，平均匯率則為32,879.6389. WST兌LBP的波動率為-0.63。

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1 USD10.9241.52818.4441.3850.77883.7431.343
1 EUR1.08211.65219.9511.4990.84290.5851.453
1 AUD0.6550.605112.0750.9070.50954.8230.879
1 ZAR0.0540.050.08310.0750.0424.540.073

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如何將薩摩亞塔拉兌換成黎巴嫩鎊

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薩摩亞塔拉黎巴嫩鎊兌換率
1 WST32,394.50000 LBP
5 WST161,972.50000 LBP
10 WST323,945.00000 LBP
20 WST647,890.00000 LBP
50 WST1,619,725.00000 LBP
100 WST3,239,450.00000 LBP
250 WST8,098,625.00000 LBP
500 WST16,197,250.00000 LBP
1000 WST32,394,500.00000 LBP
2000 WST64,789,000.00000 LBP
5000 WST161,972,500.00000 LBP
10000 WST323,945,000.00000 LBP
黎巴嫩鎊薩摩亞塔拉兌換率
1 LBP0.00003 WST
5 LBP0.00015 WST
10 LBP0.00031 WST
20 LBP0.00062 WST
50 LBP0.00154 WST
100 LBP0.00309 WST
250 LBP0.00772 WST
500 LBP0.01543 WST
1000 LBP0.03087 WST
2000 LBP0.06174 WST
5000 LBP0.15435 WST
10000 LBP0.30869 WST