薩摩亞塔拉兌黎巴嫩鎊匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌黎巴嫩鎊的匯率目前為32,394.500，較昨日改變了0.194%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.849%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌黎巴嫩鎊的匯率波動，在25-07-2024高見33,151.200，並在29-07-2024低見32,226.600。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.433%。