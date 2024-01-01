1 ZMW'den ABD dolarına

Reel döviz kuru ile ZMW → USD çevirin

1 zmw
0,04 usd

1,000ZK ZMW = 0,03860$ USD

18:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → USD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04100,0414
Düşük0,03780,0365
Ortalama0,03900,0386
Değişim-5.92%4.31%
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1 ZMW → USD istatistikleri

ZMW → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0410, en düşük 0,0378 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0390 oldu. ZMW → USD kurundaki değişiklik -5.92 değerindeydi.

ZMW → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0414, en düşük 0,0365 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0386 oldu. ZMW → USD kurundaki değişiklik 4.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / ABD Doları
1 ZMW0,03860 USD
5 ZMW0,19299 USD
10 ZMW0,38598 USD
20 ZMW0,77196 USD
50 ZMW1,92989 USD
100 ZMW3,85978 USD
250 ZMW9,64945 USD
500 ZMW19,29890 USD
1000 ZMW38,59780 USD
2000 ZMW77,19560 USD
5000 ZMW192,98900 USD
10000 ZMW385,97800 USD
Çevrim kurları ABD Doları / ZMW
1 USD25,90820 ZMW
5 USD129,54100 ZMW
10 USD259,08200 ZMW
20 USD518,16400 ZMW
50 USD1.295,41000 ZMW
100 USD2.590,82000 ZMW
250 USD6.477,05000 ZMW
500 USD12.954,10000 ZMW
1000 USD25.908,20000 ZMW
2000 USD51.816,40000 ZMW
5000 USD129.541,00000 ZMW
10000 USD259.082,00000 ZMW