Samoa talasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile WST → XPF çevirin

1.000 wst
40.740 xpf

1.00000 WST = 40.73980 XPF

01:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0765589.3591.450921.652420.9479218.358
1 GBP1.1693611.25885104.4911.696621.932231.1084621.4667
1 USD0.92890.794376183.0051.347751.534920.8805517.0526
1 INR0.01119080.009570220.012047510.0162370.01849190.01060840.205441

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / CFP Frangı
1 WST40.73980 XPF
5 WST203.69900 XPF
10 WST407.39800 XPF
20 WST814.79600 XPF
50 WST2036.99000 XPF
100 WST4073.98000 XPF
250 WST10184.95000 XPF
500 WST20369.90000 XPF
1000 WST40739.80000 XPF
2000 WST81479.60000 XPF
5000 WST203699.00000 XPF
10000 WST407398.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Samoa Talası
1 XPF0.02455 WST
5 XPF0.12273 WST
10 XPF0.24546 WST
20 XPF0.49092 WST
50 XPF1.22730 WST
100 XPF2.45460 WST
250 XPF6.13650 WST
500 XPF12.27300 WST
1000 XPF24.54600 WST
2000 XPF49.09200 WST
5000 XPF122.73000 WST
10000 XPF245.46000 WST