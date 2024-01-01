100 İsviçre frangından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile XPF → WST çevirin

100 xpf
2,51 wst

1,000₣ XPF = 0,02509WS$ WST

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → WST çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02520,0252
Düşük0,02430,0243
Ortalama0,02480,0247
Değişim3.11%1.57%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → WST istatistikleri

XPF → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0252, en düşük 0,0243 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0248 oldu. XPF → WST kurundaki değişiklik 3.11 değerindeydi.

XPF → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0252, en düşük 0,0243 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0247 oldu. XPF → WST kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Samoa Talası
1 XPF0,02509 WST
5 XPF0,12545 WST
10 XPF0,25091 WST
20 XPF0,50182 WST
50 XPF1,25455 WST
100 XPF2,50910 WST
250 XPF6,27275 WST
500 XPF12,54550 WST
1000 XPF25,09100 WST
2000 XPF50,18200 WST
5000 XPF125,45500 WST
10000 XPF250,91000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / CFP Frangı
1 WST39,85500 XPF
5 WST199,27500 XPF
10 WST398,55000 XPF
20 WST797,10000 XPF
50 WST1.992,75000 XPF
100 WST3.985,50000 XPF
250 WST9.963,75000 XPF
500 WST19.927,50000 XPF
1000 WST39.855,00000 XPF
2000 WST79.710,00000 XPF
5000 WST199.275,00000 XPF
10000 WST398.550,00000 XPF