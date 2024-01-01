Samoa talasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile WST → MUR çevirin

1.000 wst
16.984 mur

1.00000 WST = 16.98400 MUR

01:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551851.0764589.34931.4511.65290.94785518.3612
1 GBP1.1693411.25875104.4811.696731.932821.1083621.4708
1 USD0.9290.794439183.00371.347951.535510.8805517.0572
1 INR0.0111920.009571130.012047710.01623960.01849930.01060860.205499

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Samoa talasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Mauritius Rupisi
1 WST16.98400 MUR
5 WST84.92000 MUR
10 WST169.84000 MUR
20 WST339.68000 MUR
50 WST849.20000 MUR
100 WST1698.40000 MUR
250 WST4246.00000 MUR
500 WST8492.00000 MUR
1000 WST16984.00000 MUR
2000 WST33968.00000 MUR
5000 WST84920.00000 MUR
10000 WST169840.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Samoa Talası
1 MUR0.05888 WST
5 MUR0.29440 WST
10 MUR0.58879 WST
20 MUR1.17758 WST
50 MUR2.94395 WST
100 MUR5.88790 WST
250 MUR14.71975 WST
500 MUR29.43950 WST
1000 MUR58.87900 WST
2000 MUR117.75800 WST
5000 MUR294.39500 WST
10000 MUR588.79000 WST