Samoa talasından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile WST → MDL çevirin

1.000 wst
6.524,37 mdl

1.00000 WST = 6.52437 MDL

01:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.0764589.35171.4511.653150.9478818.3609
1 GBP1.169311.25865104.4751.69661.932961.1083621.4687
1 USD0.9290.794502183.00591.347951.535740.8805517.0569
1 INR0.01119170.009571630.012047310.01623920.01850160.01060830.20549

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Samoa talasından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

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WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Moldova Leyi
1 WST6.52437 MDL
5 WST32.62185 MDL
10 WST65.24370 MDL
20 WST130.48740 MDL
50 WST326.21850 MDL
100 WST652.43700 MDL
250 WST1631.09250 MDL
500 WST3262.18500 MDL
1000 WST6524.37000 MDL
2000 WST13048.74000 MDL
5000 WST32621.85000 MDL
10000 WST65243.70000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Samoa Talası
1 MDL0.15327 WST
5 MDL0.76636 WST
10 MDL1.53272 WST
20 MDL3.06544 WST
50 MDL7.66360 WST
100 MDL15.32720 WST
250 MDL38.31800 WST
500 MDL76.63600 WST
1000 MDL153.27200 WST
2000 MDL306.54400 WST
5000 MDL766.36000 WST
10000 MDL1532.72000 WST