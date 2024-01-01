Samoa talasından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile WST → HRK çevirin

1.000 wst
2.573,41 hrk

1.00000 WST = 2.57341 HRK

01:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.0764589.3541.451111.653150.94793518.3625
1 GBP1.1692111.25855104.471.696591.932811.1083321.4688
1 USD0.9290.794565183.0081.348051.535740.8806517.0584
1 INR0.01119140.009572150.01204710.016240.01850120.01060920.205503

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Samoa talasından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Hırvat Kunası
1 WST2.57341 HRK
5 WST12.86705 HRK
10 WST25.73410 HRK
20 WST51.46820 HRK
50 WST128.67050 HRK
100 WST257.34100 HRK
250 WST643.35250 HRK
500 WST1286.70500 HRK
1000 WST2573.41000 HRK
2000 WST5146.82000 HRK
5000 WST12867.05000 HRK
10000 WST25734.10000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Samoa Talası
1 HRK0.38859 WST
5 HRK1.94295 WST
10 HRK3.88590 WST
20 HRK7.77180 WST
50 HRK19.42950 WST
100 HRK38.85900 WST
250 HRK97.14750 WST
500 HRK194.29500 WST
1000 HRK388.59000 WST
2000 HRK777.18000 WST
5000 HRK1942.95000 WST
10000 HRK3885.90000 WST