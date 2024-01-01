Samoa talasından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile WST → AOA çevirin

1.000 wst
306.952 aoa

1.00000 WST = 306.95200 AOA

01:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553351.0765589.3581.45131.653560.9479218.3641
1 GBP1.1691311.25865104.4731.696791.933261.1082421.4704
1 USD0.92890.794502183.0041.34811.535980.8805517.0583
1 INR0.01119090.009571850.012047610.01624140.01850490.01060850.205512

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Samoa talasından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Angola Kvanzası
1 WST306.95200 AOA
5 WST1534.76000 AOA
10 WST3069.52000 AOA
20 WST6139.04000 AOA
50 WST15347.60000 AOA
100 WST30695.20000 AOA
250 WST76738.00000 AOA
500 WST153476.00000 AOA
1000 WST306952.00000 AOA
2000 WST613904.00000 AOA
5000 WST1534760.00000 AOA
10000 WST3069520.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Samoa Talası
1 AOA0.00326 WST
5 AOA0.01629 WST
10 AOA0.03258 WST
20 AOA0.06516 WST
50 AOA0.16289 WST
100 AOA0.32578 WST
250 AOA0.81446 WST
500 AOA1.62892 WST
1000 AOA3.25784 WST
2000 AOA6.51568 WST
5000 AOA16.28920 WST
10000 AOA32.57840 WST