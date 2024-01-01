Vanuatu vatusundan Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile VUV → MYR çevirin

1.000 vuv
39,32 myr

1.00000 VUV = 0.03932 MYR

01:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855371.076589.35341.451281.653230.94784518.3632
1 GBP1.1690811.25855104.4641.696711.932811.1081121.4686
1 USD0.928950.794565183.00361.348151.535740.880517.0582
1 INR0.01119150.009572660.012047710.01624210.01850210.0106080.205512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vanuatu vatusundan Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Malezya Ringiti
1 VUV0.03932 MYR
5 VUV0.19662 MYR
10 VUV0.39324 MYR
20 VUV0.78647 MYR
50 VUV1.96617 MYR
100 VUV3.93235 MYR
250 VUV9.83087 MYR
500 VUV19.66175 MYR
1000 VUV39.32350 MYR
2000 VUV78.64700 MYR
5000 VUV196.61750 MYR
10000 VUV393.23500 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Vanuatu Vatusu
1 MYR25.43010 VUV
5 MYR127.15050 VUV
10 MYR254.30100 VUV
20 MYR508.60200 VUV
50 MYR1271.50500 VUV
100 MYR2543.01000 VUV
250 MYR6357.52500 VUV
500 MYR12715.05000 VUV
1000 MYR25430.10000 VUV
2000 MYR50860.20000 VUV
5000 MYR127150.50000 VUV
10000 MYR254301.00000 VUV