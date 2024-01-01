Vanuatu vatusundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile VUV → KES çevirin

1.000 vuv
1.213 kes

1.00000 VUV = 1.21275 KES

00:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.6945123.87621.169031.696591.25855104.4681.93311
1 SGD0.590141114.09030.6899091.001230.74272161.65051.14081
1 ZAR0.04188270.070970710.04896330.07105770.05271164.375380.0809638
1 EUR0.855411.4494720.423411.451241.0765589.36041.65356

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Vanuatu vatusundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Kenya Şilini
1 VUV1.21275 KES
5 VUV6.06375 KES
10 VUV12.12750 KES
20 VUV24.25500 KES
50 VUV60.63750 KES
100 VUV121.27500 KES
250 VUV303.18750 KES
500 VUV606.37500 KES
1000 VUV1212.75000 KES
2000 VUV2425.50000 KES
5000 VUV6063.75000 KES
10000 VUV12127.50000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Vanuatu Vatusu
1 KES0.82457 VUV
5 KES4.12287 VUV
10 KES8.24573 VUV
20 KES16.49146 VUV
50 KES41.22865 VUV
100 KES82.45730 VUV
250 KES206.14325 VUV
500 KES412.28650 VUV
1000 KES824.57300 VUV
2000 KES1649.14600 VUV
5000 KES4122.86500 VUV
10000 KES8245.73000 VUV