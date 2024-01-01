Vietnam dongundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile VND → UAH çevirin

1.000 vnd
1,54 uah

1.00000 VND = 0.00154 UAH

01:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855411.076689.35511.45121.653130.9480218.3646
1 GBP1.1690311.25855104.4571.696461.932511.1082621.4683
1 USD0.928850.794565182.99751.347951.535510.8805517.058
1 INR0.01119130.009573360.012048610.01624090.01850070.01060940.205524

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Ukrayna Grivnası
1 VND0.00154 UAH
5 VND0.00772 UAH
10 VND0.01544 UAH
20 VND0.03087 UAH
50 VND0.07718 UAH
100 VND0.15437 UAH
250 VND0.38592 UAH
500 VND0.77183 UAH
1000 VND1.54366 UAH
2000 VND3.08732 UAH
5000 VND7.71830 UAH
10000 VND15.43660 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Vietnam Dongu
1 UAH647.81200 VND
5 UAH3239.06000 VND
10 UAH6478.12000 VND
20 UAH12956.24000 VND
50 UAH32390.60000 VND
100 UAH64781.20000 VND
250 UAH161953.00000 VND
500 UAH323906.00000 VND
1000 UAH647812.00000 VND
2000 UAH1295624.00000 VND
5000 UAH3239060.00000 VND
10000 UAH6478120.00000 VND