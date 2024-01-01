Vietnam dongundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile VND → RON çevirin

1.000 vnd
0,19 ron

1.00000 VND = 0.00019 RON

01:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554551.0765589.35051.451141.653310.94809518.3621
1 GBP1.1689711.25845104.4481.696331.932661.1082921.4646
1 USD0.92890.794628182.99711.347951.535740.880717.0564
1 INR0.01119190.009574170.012048610.01624090.01850360.01061120.205506

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Rumen Leyi
1 VND0.00019 RON
5 VND0.00095 RON
10 VND0.00189 RON
20 VND0.00379 RON
50 VND0.00947 RON
100 VND0.01893 RON
250 VND0.04734 RON
500 VND0.09467 RON
1000 VND0.18935 RON
2000 VND0.37869 RON
5000 VND0.94673 RON
10000 VND1.89346 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Vietnam Dongu
1 RON5281.34000 VND
5 RON26406.70000 VND
10 RON52813.40000 VND
20 RON105626.80000 VND
50 RON264067.00000 VND
100 RON528134.00000 VND
250 RON1320335.00000 VND
500 RON2640670.00000 VND
1000 RON5281340.00000 VND
2000 RON10562680.00000 VND
5000 RON26406700.00000 VND
10000 RON52813400.00000 VND