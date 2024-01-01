2.000.000 Vietnam dongundan Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile VND → NAD çevirin

1,000₫ VND = 0,0007066$ NAD

03:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NAD
1 VND → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00070,0007
Ortalama0,00070,0007
Değişim1.07%-1.22%
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1 VND → NAD istatistikleri

VND → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → NAD kurundaki değişiklik 1.07 değerindeydi.

VND → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → NAD kurundaki değişiklik -1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.391,311,40234,618153,995
1 AUD0,65110,6150,872906,0910,91322,545100,289
1 EUR1,0591,62711,4181.473,951,48536,674163,145
1 SGD0,7471,1470,70511.039,261,04725,858115,029

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Namibya Doları
1000 VND0,70663 NAD
2000 VND1,41325 NAD
5000 VND3,53314 NAD
10000 VND7,06627 NAD
20000 VND14,13254 NAD
50000 VND35,33135 NAD
100000 VND70,66270 NAD
200000 VND141,32540 NAD
500000 VND353,31350 NAD
1000000 VND706,62700 NAD
2000000 VND1.413,25400 NAD
5000000 VND3.533,13500 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Vietnam Dongu
1 NAD1.415,17000 VND
5 NAD7.075,85000 VND
10 NAD14.151,70000 VND
20 NAD28.303,40000 VND
50 NAD70.758,50000 VND
100 NAD141.517,00000 VND
250 NAD353.792,50000 VND
500 NAD707.585,00000 VND
1000 NAD1.415.170,00000 VND
2000 NAD2.830.340,00000 VND
5000 NAD7.075.850,00000 VND
10000 NAD14.151.700,00000 VND