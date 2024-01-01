20.000 Vietnam dongundan Namibya dolarına
Reel döviz kuru ile VND → NAD çevirin
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VND → NAD çevrim grafiği
1 VND = 0,00071 NAD
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|1 VND → NAD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0007
|0,0007
|Düşük
|0,0007
|0,0007
|Ortalama
|0,0007
|0,0007
|Değişim
|1.07%
|-1.22%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → NAD istatistikleri
VND → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → NAD kurundaki değişiklik 1.07 değerindeydi.
VND → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → NAD kurundaki değişiklik -1.22 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Namibya Doları
|1000 VND
|0,70664 NAD
|2000 VND
|1,41327 NAD
|5000 VND
|3,53318 NAD
|10000 VND
|7,06635 NAD
|20000 VND
|14,13270 NAD
|50000 VND
|35,33175 NAD
|100000 VND
|70,66350 NAD
|200000 VND
|141,32700 NAD
|500000 VND
|353,31750 NAD
|1000000 VND
|706,63500 NAD
|2000000 VND
|1.413,27000 NAD
|5000000 VND
|3.533,17500 NAD
|Çevrim kurları Namibya Doları / Vietnam Dongu
|1 NAD
|1.415,16000 VND
|5 NAD
|7.075,80000 VND
|10 NAD
|14.151,60000 VND
|20 NAD
|28.303,20000 VND
|50 NAD
|70.758,00000 VND
|100 NAD
|141.516,00000 VND
|250 NAD
|353.790,00000 VND
|500 NAD
|707.580,00000 VND
|1000 NAD
|1.415.160,00000 VND
|2000 NAD
|2.830.320,00000 VND
|5000 NAD
|7.075.800,00000 VND
|10000 NAD
|14.151.600,00000 VND