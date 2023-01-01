10 Vietnam dongundan Komor frangına

Reel döviz kuru ile VND → KMF çevirin

10 vnd
0 kmf

1.00000 VND = 0.01917 KMF

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

VND → KMF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 KMF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Komor Frangı
1 VND0.01917 KMF
5 VND0.09586 KMF
10 VND0.19173 KMF
20 VND0.38346 KMF
50 VND0.95865 KMF
100 VND1.91730 KMF
250 VND4.79325 KMF
500 VND9.58650 KMF
1000 VND19.17300 KMF
2000 VND38.34600 KMF
5000 VND95.86500 KMF
10000 VND191.73000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Vietnam Dongu
1 KMF52.15670 VND
5 KMF260.78350 VND
10 KMF521.56700 VND
20 KMF1043.13400 VND
50 KMF2607.83500 VND
100 KMF5215.67000 VND
250 KMF13039.17500 VND
500 KMF26078.35000 VND
1000 KMF52156.70000 VND
2000 KMF104313.40000 VND
5000 KMF260783.50000 VND
10000 KMF521567.00000 VND