Vietnam dongundan Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile VND → KHR çevirin

1.000 vnd
167,02 khr

1.00000 VND = 0.16702 KHR

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535980.928951.346651333.131.3480536.1325150.165
1 AUD0.6510510.6047840.876736867.9340.87764823.524197.7649
1 EUR1.07651.6534811.449671435.111.4511838.8966161.65
1 SGD0.7425831.140590.6898131989.961.0010426.8314111.51

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Vietnam dongundan Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kamboçya Rieli
1 VND0.16702 KHR
5 VND0.83509 KHR
10 VND1.67018 KHR
20 VND3.34036 KHR
50 VND8.35090 KHR
100 VND16.70180 KHR
250 VND41.75450 KHR
500 VND83.50900 KHR
1000 VND167.01800 KHR
2000 VND334.03600 KHR
5000 VND835.09000 KHR
10000 VND1670.18000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Vietnam Dongu
1 KHR5.98737 VND
5 KHR29.93685 VND
10 KHR59.87370 VND
20 KHR119.74740 VND
50 KHR299.36850 VND
100 KHR598.73700 VND
250 KHR1496.84250 VND
500 KHR2993.68500 VND
1000 KHR5987.37000 VND
2000 KHR11974.74000 VND
5000 KHR29936.85000 VND
10000 KHR59873.70000 VND