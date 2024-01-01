1 milyon Vietnam dongundan İngiliz sterlinine
Reel döviz kuru ile VND → GBP çevirin
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VND → GBP çevrim grafiği
1 VND = 0,00003 GBP
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|1 VND → GBP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0000
|0,0000
|Düşük
|0,0000
|0,0000
|Ortalama
|0,0000
|0,0000
|Değişim
|2.07%
|1.46%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → GBP istatistikleri
VND → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → GBP kurundaki değişiklik 2.07 değerindeydi.
VND → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → GBP kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / İngiliz Pound Sterlini
|1000 VND
|0,03107 GBP
|2000 VND
|0,06215 GBP
|5000 VND
|0,15537 GBP
|10000 VND
|0,31074 GBP
|20000 VND
|0,62147 GBP
|50000 VND
|1,55369 GBP
|100000 VND
|3,10737 GBP
|200000 VND
|6,21474 GBP
|500000 VND
|15,53685 GBP
|1000000 VND
|31,07370 GBP
|2000000 VND
|62,14740 GBP
|5000000 VND
|155,36850 GBP
|Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Vietnam Dongu
|1 GBP
|32.181,60000 VND
|5 GBP
|160.908,00000 VND
|10 GBP
|321.816,00000 VND
|20 GBP
|643.632,00000 VND
|50 GBP
|1.609.080,00000 VND
|100 GBP
|3.218.160,00000 VND
|250 GBP
|8.045.400,00000 VND
|500 GBP
|16.090.800,00000 VND
|1000 GBP
|32.181.600,00000 VND
|2000 GBP
|64.363.200,00000 VND
|5000 GBP
|160.908.000,00000 VND
|10000 GBP
|321.816.000,00000 VND