5.000.000 Vietnam dongundan Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile VND → DJF çevirin

1,000₫ VND = 0,007002Fdj DJF

02:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → DJF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DJF
1 VND → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00710,0072
Düşük0,00700,0070
Ortalama0,00700,0071
Değişim-0.87%-1.72%
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1 VND → DJF istatistikleri

VND → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0071, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0070 oldu. VND → DJF kurundaki değişiklik -0.87 değerindeydi.

VND → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0072, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0071 oldu. VND → DJF kurundaki değişiklik -1.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - DJF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,711,40234,648154,145
1 AUD0,65110,6140,871906,6540,91322,556100,348
1 EUR1,0591,62711,4181.475,441,48536,706163,295
1 SGD0,7471,1480,70511.040,461,04725,884115,158

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Cibuti Frangı
1000 VND7,00218 DJF
2000 VND14,00436 DJF
5000 VND35,01090 DJF
10000 VND70,02180 DJF
20000 VND140,04360 DJF
50000 VND350,10900 DJF
100000 VND700,21800 DJF
200000 VND1.400,43600 DJF
500000 VND3.501,09000 DJF
1000000 VND7.002,18000 DJF
2000000 VND14.004,36000 DJF
5000000 VND35.010,90000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Vietnam Dongu
1 DJF142,81300 VND
5 DJF714,06500 VND
10 DJF1.428,13000 VND
20 DJF2.856,26000 VND
50 DJF7.140,65000 VND
100 DJF14.281,30000 VND
250 DJF35.703,25000 VND
500 DJF71.406,50000 VND
1000 DJF142.813,00000 VND
2000 DJF285.626,00000 VND
5000 DJF714.065,00000 VND
10000 DJF1.428.130,00000 VND