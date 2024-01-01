50.000 Vietnam dongundan Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile VND → COP çevirin

1,000₫ VND = 0,1732$ COP

01:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → COP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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COP
1 VND → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17710,1771
Düşük0,16770,1612
Ortalama0,17290,1700
Değişim1.98%7.12%
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1 VND → COP istatistikleri

VND → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1771, en düşük 0,1677 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1729 oldu. VND → COP kurundaki değişiklik 1.98 değerindeydi.

VND → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1771, en düşük 0,1612 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1700 oldu. VND → COP kurundaki değişiklik 7.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,681,40234,652154,115
1 AUD0,65110,6140,871906,3560,91222,552100,298
1 EUR1,0591,62811,4181.475,21,48536,705163,25
1 SGD0,7471,1480,70511.040,281,04725,884115,119

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kolombiya Pesosu
1000 VND173,19600 COP
2000 VND346,39200 COP
5000 VND865,98000 COP
10000 VND1.731,96000 COP
20000 VND3.463,92000 COP
50000 VND8.659,80000 COP
100000 VND17.319,60000 COP
200000 VND34.639,20000 COP
500000 VND86.598,00000 COP
1000000 VND173.196,00000 COP
2000000 VND346.392,00000 COP
5000000 VND865.980,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Vietnam Dongu
1 COP5,77379 VND
5 COP28,86895 VND
10 COP57,73790 VND
20 COP115,47580 VND
50 COP288,68950 VND
100 COP577,37900 VND
250 COP1.443,44750 VND
500 COP2.886,89500 VND
1000 COP5.773,79000 VND
2000 COP11.547,58000 VND
5000 COP28.868,95000 VND
10000 COP57.737,90000 VND