2.000.000 Vietnam dongundan Çin yuanına

Reel döviz kuru ile VND → CNY çevirin

1,000₫ VND = 0,0002849¥ CNY

01:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 VND → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim0.94%-0.37%
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1 VND → CNY istatistikleri

VND → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → CNY kurundaki değişiklik 0.94 değerindeydi.

VND → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → CNY kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,681,40234,653154,115
1 AUD0,65110,6140,871906,4260,91222,554100,306
1 EUR1,0591,62811,4181.475,341,48536,709163,26
1 SGD0,7471,1480,70511.040,361,04725,886115,127

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Çin Yuanı RMB
1000 VND0,28488 CNY
2000 VND0,56976 CNY
5000 VND1,42440 CNY
10000 VND2,84880 CNY
20000 VND5,69760 CNY
50000 VND14,24400 CNY
100000 VND28,48800 CNY
200000 VND56,97600 CNY
500000 VND142,44000 CNY
1000000 VND284,88000 CNY
2000000 VND569,76000 CNY
5000000 VND1.424,40000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Vietnam Dongu
1 CNY3.510,26000 VND
5 CNY17.551,30000 VND
10 CNY35.102,60000 VND
20 CNY70.205,20000 VND
50 CNY175.513,00000 VND
100 CNY351.026,00000 VND
250 CNY877.565,00000 VND
500 CNY1.755.130,00000 VND
1000 CNY3.510.260,00000 VND
2000 CNY7.020.520,00000 VND
5000 CNY17.551.300,00000 VND
10000 CNY35.102.600,00000 VND