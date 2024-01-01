50.000 Vietnam dongundan Çin yuanına
Reel döviz kuru ile VND → CNY çevirin
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VND → CNY çevrim grafiği
1 VND = 0,00028 CNY
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|1 VND → CNY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0003
|0,0003
|Düşük
|0,0003
|0,0003
|Ortalama
|0,0003
|0,0003
|Değişim
|0.94%
|-0.37%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → CNY istatistikleri
VND → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → CNY kurundaki değişiklik 0.94 değerindeydi.
VND → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → CNY kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Çin Yuanı RMB
|1000 VND
|0,28488 CNY
|2000 VND
|0,56976 CNY
|5000 VND
|1,42440 CNY
|10000 VND
|2,84880 CNY
|20000 VND
|5,69760 CNY
|50000 VND
|14,24400 CNY
|100000 VND
|28,48800 CNY
|200000 VND
|56,97600 CNY
|500000 VND
|142,44000 CNY
|1000000 VND
|284,88000 CNY
|2000000 VND
|569,76000 CNY
|5000000 VND
|1.424,40000 CNY
|Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Vietnam Dongu
|1 CNY
|3.510,26000 VND
|5 CNY
|17.551,30000 VND
|10 CNY
|35.102,60000 VND
|20 CNY
|70.205,20000 VND
|50 CNY
|175.513,00000 VND
|100 CNY
|351.026,00000 VND
|250 CNY
|877.565,00000 VND
|500 CNY
|1.755.130,00000 VND
|1000 CNY
|3.510.260,00000 VND
|2000 CNY
|7.020.520,00000 VND
|5000 CNY
|17.551.300,00000 VND
|10000 CNY
|35.102.600,00000 VND