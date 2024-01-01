Özbekistan somundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile UZS → UAH çevirin

1.000 uzs
3,02 uah

1.00000 UZS = 0.00302 UAH

01:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855391.0763589.34431.451031.653250.9481718.3612
1 GBP1.1690611.25835104.4511.696381.93281.1084721.4659
1 USD0.92910.794691183.00671.34811.535980.8809517.0588
1 INR0.01119270.009573820.012047210.01624090.01850430.0106130.205511

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Özbekistan somundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Ukrayna Grivnası
1 UZS0.00302 UAH
5 UZS0.01509 UAH
10 UZS0.03018 UAH
20 UZS0.06036 UAH
50 UZS0.15091 UAH
100 UZS0.30182 UAH
250 UZS0.75455 UAH
500 UZS1.50911 UAH
1000 UZS3.01822 UAH
2000 UZS6.03644 UAH
5000 UZS15.09110 UAH
10000 UZS30.18220 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Özbekistan Somu
1 UAH331.32100 UZS
5 UAH1656.60500 UZS
10 UAH3313.21000 UZS
20 UAH6626.42000 UZS
50 UAH16566.05000 UZS
100 UAH33132.10000 UZS
250 UAH82830.25000 UZS
500 UAH165660.50000 UZS
1000 UAH331321.00000 UZS
2000 UAH662642.00000 UZS
5000 UAH1656605.00000 UZS
10000 UAH3313210.00000 UZS