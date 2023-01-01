5 Uganda şilininden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile UGX → LSL çevirin

5 ugx
0,03 lsl

1.00000 UGX = 0.00503 LSL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → LSL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 LSL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Lesotho Lotisi
1 UGX0.00503 LSL
5 UGX0.02516 LSL
10 UGX0.05032 LSL
20 UGX0.10065 LSL
50 UGX0.25161 LSL
100 UGX0.50323 LSL
250 UGX1.25806 LSL
500 UGX2.51613 LSL
1000 UGX5.03226 LSL
2000 UGX10.06452 LSL
5000 UGX25.16130 LSL
10000 UGX50.32260 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Uganda Şilini
1 LSL198.71800 UGX
5 LSL993.59000 UGX
10 LSL1987.18000 UGX
20 LSL3974.36000 UGX
50 LSL9935.90000 UGX
100 LSL19871.80000 UGX
250 LSL49679.50000 UGX
500 LSL99359.00000 UGX
1000 LSL198718.00000 UGX
2000 LSL397436.00000 UGX
5000 LSL993590.00000 UGX
10000 LSL1987180.00000 UGX