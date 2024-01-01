1 Lesotho lotisinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile LSL → UGX çevirin

1 lsl
205 ugx

1,000L LSL = 205,3Ush UGX

11:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek206,0350210,8510
Düşük198,8340198,8340
Ortalama203,4031204,3362
Değişim3.28%0.54%
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1 LSL → UGX istatistikleri

LSL → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 206,0350, en düşük 198,8340 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 203,4031 oldu. LSL → UGX kurundaki değişiklik 3.28 değerindeydi.

LSL → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 210,8510, en düşük 198,8340 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 204,3362 oldu. LSL → UGX kurundaki değişiklik 0.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,07990,3821,4921,6520,94720,021
1 GBP1,18611,28107,1581,7691,9581,12323,737
1 USD0,9260,781183,7341,3821,530,87718,548
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Uganda Şilini
1 LSL205,34800 UGX
5 LSL1.026,74000 UGX
10 LSL2.053,48000 UGX
20 LSL4.106,96000 UGX
50 LSL10.267,40000 UGX
100 LSL20.534,80000 UGX
250 LSL51.337,00000 UGX
500 LSL102.674,00000 UGX
1000 LSL205.348,00000 UGX
2000 LSL410.696,00000 UGX
5000 LSL1.026.740,00000 UGX
10000 LSL2.053.480,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Lesotho Lotisi
1 UGX0,00487 LSL
5 UGX0,02435 LSL
10 UGX0,04870 LSL
20 UGX0,09740 LSL
50 UGX0,24349 LSL
100 UGX0,48698 LSL
250 UGX1,21744 LSL
500 UGX2,43489 LSL
1000 UGX4,86977 LSL
2000 UGX9,73954 LSL
5000 UGX24,34885 LSL
10000 UGX48,69770 LSL