20 Uganda şilininden Lesotho lotisine
Reel döviz kuru ile UGX → LSL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Uganda şilininden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Uganda Şilini
|1 LSL
|198.71800 UGX
|5 LSL
|993.59000 UGX
|10 LSL
|1987.18000 UGX
|20 LSL
|3974.36000 UGX
|50 LSL
|9935.90000 UGX
|100 LSL
|19871.80000 UGX
|250 LSL
|49679.50000 UGX
|500 LSL
|99359.00000 UGX
|1000 LSL
|198718.00000 UGX
|2000 LSL
|397436.00000 UGX
|5000 LSL
|993590.00000 UGX
|10000 LSL
|1987180.00000 UGX