5 شلن أوغندي إلى لوتي ليسوتو

تحويل UGX إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

5 ugx
0.02 lsl

Ush1.000 UGX = L0.004783 LSL

Mid-market exchange rate at 05:23
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UGX إلى LSL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LSL

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4730.8971.3040.75683.9571,5901.346
1 AUD0.67910.6090.8850.51356.9821,079.130.913
1 EUR1.1151.64211.4540.84393.5871,772.371.5
1 SGD0.7671.130.68810.5864.3821,219.281.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / Lesotho Loti
1 UGX٠٫٠٠٤٧٨ LSL
5 UGX٠٫٠٢٣٩٢ LSL
10 UGX٠٫٠٤٧٨٣ LSL
20 UGX٠٫٠٩٥٦٧ LSL
50 UGX٠٫٢٣٩١٦ LSL
100 UGX٠٫٤٧٨٣٣ LSL
250 UGX١٫١٩٥٨٢ LSL
500 UGX٢٫٣٩١٦٤ LSL
1000 UGX٤٫٧٨٣٢٨ LSL
2000 UGX٩٫٥٦٦٥٦ LSL
5000 UGX٢٣٫٩١٦٤٠ LSL
10000 UGX٤٧٫٨٣٢٨٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / شلن أوغندي
1 LSL٢٠٩٫٠٦٢٠٠ UGX
5 LSL١٬٠٤٥٫٣١٠٠٠ UGX
10 LSL٢٬٠٩٠٫٦٢٠٠٠ UGX
20 LSL٤٬١٨١٫٢٤٠٠٠ UGX
50 LSL١٠٬٤٥٣٫١٠٠٠٠ UGX
100 LSL٢٠٬٩٠٦٫٢٠٠٠٠ UGX
250 LSL٥٢٬٢٦٥٫٥٠٠٠٠ UGX
500 LSL١٠٤٬٥٣١٫٠٠٠٠٠ UGX
1000 LSL٢٠٩٬٠٦٢٫٠٠٠٠٠ UGX
2000 LSL٤١٨٬١٢٤٫٠٠٠٠٠ UGX
5000 LSL١٬٠٤٥٬٣١٠٫٠٠٠٠٠ UGX
10000 LSL٢٬٠٩٠٬٦٢٠٫٠٠٠٠٠ UGX