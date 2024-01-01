Uganda şilininden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile UGX → JMD çevirin

1.000 ugx
40,30 jmd

1.00000 UGX = 0.04030 JMD

00:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534570.928951.346250.79437683.00121517.791.3475
1 AUD0.6516510.605370.8772840.51765554.0877989.0680.878098
1 EUR1.076451.6518811.449170.85512589.34661633.831.45052
1 SGD0.7428041.139880.6900510.59006661.65361127.421.00093

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Jamaika Doları
1 UGX0.04030 JMD
5 UGX0.20151 JMD
10 UGX0.40301 JMD
20 UGX0.80603 JMD
50 UGX2.01507 JMD
100 UGX4.03015 JMD
250 UGX10.07537 JMD
500 UGX20.15075 JMD
1000 UGX40.30150 JMD
2000 UGX80.60300 JMD
5000 UGX201.50750 JMD
10000 UGX403.01500 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Uganda Şilini
1 JMD24.81290 UGX
5 JMD124.06450 UGX
10 JMD248.12900 UGX
20 JMD496.25800 UGX
50 JMD1240.64500 UGX
100 JMD2481.29000 UGX
250 JMD6203.22500 UGX
500 JMD12406.45000 UGX
1000 JMD24812.90000 UGX
2000 JMD49625.80000 UGX
5000 JMD124064.50000 UGX
10000 JMD248129.00000 UGX