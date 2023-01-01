5 Uganda şilininden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile UGX → JMD çevirin

5 ugx
0,21 jmd

1.00000 UGX = 0.04122 JMD

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → JMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 JMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Çevrim kurları Uganda Şilini / Jamaika Doları
1 UGX0.04122 JMD
5 UGX0.20612 JMD
10 UGX0.41223 JMD
20 UGX0.82447 JMD
50 UGX2.06117 JMD
100 UGX4.12234 JMD
250 UGX10.30585 JMD
500 UGX20.61170 JMD
1000 UGX41.22340 JMD
2000 UGX82.44680 JMD
5000 UGX206.11700 JMD
10000 UGX412.23400 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Uganda Şilini
1 JMD24.25810 UGX
5 JMD121.29050 UGX
10 JMD242.58100 UGX
20 JMD485.16200 UGX
50 JMD1212.90500 UGX
100 JMD2425.81000 UGX
250 JMD6064.52500 UGX
500 JMD12129.05000 UGX
1000 JMD24258.10000 UGX
2000 JMD48516.20000 UGX
5000 JMD121290.50000 UGX
10000 JMD242581.00000 UGX