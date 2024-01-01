Uganda şilininden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile UGX → COP çevirin

1.000 ugx
1.008,51 cop

1.00000 UGX = 1.00851 COP

21:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534450.928951.346450.79437683.00291517.911.34755
1 AUD0.651710.6054160.8774810.51769554.093989.2220.878198
1 EUR1.076451.6517611.449390.8551189.34851633.951.45057
1 SGD0.7426941.139630.68994710.58997861.64571127.341.00082

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Uganda şilininden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

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UGX → INR

UGX → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Kolombiya Pesosu
1 UGX1.00851 COP
5 UGX5.04255 COP
10 UGX10.08510 COP
20 UGX20.17020 COP
50 UGX50.42550 COP
100 UGX100.85100 COP
250 UGX252.12750 COP
500 UGX504.25500 COP
1000 UGX1008.51000 COP
2000 UGX2017.02000 COP
5000 UGX5042.55000 COP
10000 UGX10085.10000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Uganda Şilini
1 COP0.99157 UGX
5 COP4.95782 UGX
10 COP9.91565 UGX
20 COP19.83130 UGX
50 COP49.57825 UGX
100 COP99.15650 UGX
250 COP247.89125 UGX
500 COP495.78250 UGX
1000 COP991.56500 UGX
2000 COP1983.13000 UGX
5000 COP4957.82500 UGX
10000 COP9915.65000 UGX