10 Uganda şilininden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile UGX → ALL çevirin

10 ugx
0,27 all

1.00000 UGX = 0.02681 ALL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

UGX → ALL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 ALL
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Arnavutluk Leki
1 UGX0.02681 ALL
5 UGX0.13407 ALL
10 UGX0.26814 ALL
20 UGX0.53628 ALL
50 UGX1.34069 ALL
100 UGX2.68138 ALL
250 UGX6.70345 ALL
500 UGX13.40690 ALL
1000 UGX26.81380 ALL
2000 UGX53.62760 ALL
5000 UGX134.06900 ALL
10000 UGX268.13800 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Uganda Şilini
1 ALL37.29420 UGX
5 ALL186.47100 UGX
10 ALL372.94200 UGX
20 ALL745.88400 UGX
50 ALL1864.71000 UGX
100 ALL3729.42000 UGX
250 ALL9323.55000 UGX
500 ALL18647.10000 UGX
1000 ALL37294.20000 UGX
2000 ALL74588.40000 UGX
5000 ALL186471.00000 UGX
10000 ALL372942.00000 UGX