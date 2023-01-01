100 Tanzanya şilininden Türkmenistan manatına
Reel döviz kuru ile TZS → TMT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Tanzanya Şilini
|1 TMT
|718.16900 TZS
|5 TMT
|3590.84500 TZS
|10 TMT
|7181.69000 TZS
|20 TMT
|14363.38000 TZS
|50 TMT
|35908.45000 TZS
|100 TMT
|71816.90000 TZS
|250 TMT
|179542.25000 TZS
|500 TMT
|359084.50000 TZS
|1000 TMT
|718169.00000 TZS
|2000 TMT
|1436338.00000 TZS
|5000 TMT
|3590845.00000 TZS
|10000 TMT
|7181690.00000 TZS