5 Tanzanya şilininden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile TZS → KGS çevirin

5 tzs
0,18 kgs

1.00000 TZS = 0.03535 KGS

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → KGS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 KGS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Kırgızistan Somu
1 TZS0.03535 KGS
5 TZS0.17677 KGS
10 TZS0.35354 KGS
20 TZS0.70707 KGS
50 TZS1.76768 KGS
100 TZS3.53535 KGS
250 TZS8.83838 KGS
500 TZS17.67675 KGS
1000 TZS35.35350 KGS
2000 TZS70.70700 KGS
5000 TZS176.76750 KGS
10000 TZS353.53500 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Tanzanya Şilini
1 KGS28.28580 TZS
5 KGS141.42900 TZS
10 KGS282.85800 TZS
20 KGS565.71600 TZS
50 KGS1414.29000 TZS
100 KGS2828.58000 TZS
250 KGS7071.45000 TZS
500 KGS14142.90000 TZS
1000 KGS28285.80000 TZS
2000 KGS56571.60000 TZS
5000 KGS141429.00000 TZS
10000 KGS282858.00000 TZS