10 bin Tanzanya şilininden Kırgızistan somuna
Reel döviz kuru ile TZS → KGS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Tanzanya Şilini
|1 KGS
|28.28580 TZS
|5 KGS
|141.42900 TZS
|10 KGS
|282.85800 TZS
|20 KGS
|565.71600 TZS
|50 KGS
|1414.29000 TZS
|100 KGS
|2828.58000 TZS
|250 KGS
|7071.45000 TZS
|500 KGS
|14142.90000 TZS
|1000 KGS
|28285.80000 TZS
|2000 KGS
|56571.60000 TZS
|5000 KGS
|141429.00000 TZS
|10000 KGS
|282858.00000 TZS