Yeni Tayvan dolarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile TWD → WST çevirin

1.000 twd
86,91 wst

1.00000 TWD = 0.08691 WST

00:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.345550.7936821.34661.532457.82025149.950.92825
1 SGD0.74319110.5898571.000781.13895.81194111.4410.689864
1 GBP1.259951.6953311.696651.930819.85312188.931.16948
1 CAD0.7426110.999220.58939711.138015.8074111.3550.689326

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Yeni Tayvan dolarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

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TWD → HKD

TWD → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Samoa Talası
1 TWD0.08691 WST
5 TWD0.43454 WST
10 TWD0.86908 WST
20 TWD1.73816 WST
50 TWD4.34539 WST
100 TWD8.69078 WST
250 TWD21.72695 WST
500 TWD43.45390 WST
1000 TWD86.90780 WST
2000 TWD173.81560 WST
5000 TWD434.53900 WST
10000 TWD869.07800 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Yeni Tayvan Doları
1 WST11.50640 TWD
5 WST57.53200 TWD
10 WST115.06400 TWD
20 WST230.12800 TWD
50 WST575.32000 TWD
100 WST1150.64000 TWD
250 WST2876.60000 TWD
500 WST5753.20000 TWD
1000 WST11506.40000 TWD
2000 WST23012.80000 TWD
5000 WST57532.00000 TWD
10000 WST115064.00000 TWD