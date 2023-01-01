bin Yeni Tayvan dolarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile TWD → WST çevirin

1.000 twd
85,69 wst

1.00000 TWD = 0.08569 WST

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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TWD → WST çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 WST
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni Tayvan dolarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Samoa Talası
1 TWD0.08569 WST
5 TWD0.42846 WST
10 TWD0.85691 WST
20 TWD1.71382 WST
50 TWD4.28456 WST
100 TWD8.56911 WST
250 TWD21.42278 WST
500 TWD42.84555 WST
1000 TWD85.69110 WST
2000 TWD171.38220 WST
5000 TWD428.45550 WST
10000 TWD856.91100 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Yeni Tayvan Doları
1 WST11.66980 TWD
5 WST58.34900 TWD
10 WST116.69800 TWD
20 WST233.39600 TWD
50 WST583.49000 TWD
100 WST1166.98000 TWD
250 WST2917.45000 TWD
500 WST5834.90000 TWD
1000 WST11669.80000 TWD
2000 WST23339.60000 TWD
5000 WST58349.00000 TWD
10000 WST116698.00000 TWD