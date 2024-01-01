5 Samoa talasından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile WST → TWD çevirin

1,000WS$ WST = 11,68NT$ TWD

06:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 WST → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,936311,9898
Düşük11,558711,5587
Ortalama11,787611,8249
Değişim-0.37%-0.54%
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1 WST → TWD istatistikleri

WST → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,9363, en düşük 11,5587 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,7876 oldu. WST → TWD kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

WST → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,9898, en düşük 11,5587 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,8249 oldu. WST → TWD kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9531,4020,78984,4081,339
1 EUR1,05911,62619,0121,4850,83689,3881,418
1 AUD0,6510,615111,6930,9130,51454,9790,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7020,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Yeni Tayvan Doları
1 WST11,68250 TWD
5 WST58,41250 TWD
10 WST116,82500 TWD
20 WST233,65000 TWD
50 WST584,12500 TWD
100 WST1.168,25000 TWD
250 WST2.920,62500 TWD
500 WST5.841,25000 TWD
1000 WST11.682,50000 TWD
2000 WST23.365,00000 TWD
5000 WST58.412,50000 TWD
10000 WST116.825,00000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Samoa Talası
1 TWD0,08560 WST
5 TWD0,42799 WST
10 TWD0,85598 WST
20 TWD1,71196 WST
50 TWD4,27989 WST
100 TWD8,55978 WST
250 TWD21,39945 WST
500 TWD42,79890 WST
1000 TWD85,59780 WST
2000 TWD171,19560 WST
5000 TWD427,98900 WST
10000 TWD855,97800 WST