Tacikistan somonundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile TJS → XPF çevirin

1.000 tjs
10.152 xpf

1.00000 TJS = 10.15220 XPF

22:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.077289.44561.450721.650880.94781518.3697
1 GBP1.1696811.2599104.6161.696771.930881.1086421.4853
1 USD0.928350.793714183.03531.346751.532570.879917.0532
1 INR0.011180.009558750.012043110.0162190.01845680.01059670.205373

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Tacikistan somonundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / CFP Frangı
1 TJS10.15220 XPF
5 TJS50.76100 XPF
10 TJS101.52200 XPF
20 TJS203.04400 XPF
50 TJS507.61000 XPF
100 TJS1015.22000 XPF
250 TJS2538.05000 XPF
500 TJS5076.10000 XPF
1000 TJS10152.20000 XPF
2000 TJS20304.40000 XPF
5000 TJS50761.00000 XPF
10000 TJS101522.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Tacikistan Somonu
1 XPF0.09850 TJS
5 XPF0.49250 TJS
10 XPF0.98501 TJS
20 XPF1.97001 TJS
50 XPF4.92503 TJS
100 XPF9.85007 TJS
250 XPF24.62517 TJS
500 XPF49.25035 TJS
1000 XPF98.50070 TJS
2000 XPF197.00140 TJS
5000 XPF492.50350 TJS
10000 XPF985.00700 TJS