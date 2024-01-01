10 İsviçre frangından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile XPF → TJS çevirin

10 xpf
0,97 tjs

1,000₣ XPF = 0,09707SM TJS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → TJS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09880,0995
Düşük0,09610,0959
Ortalama0,09740,0978
Değişim0.99%-1.36%
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1 XPF → TJS istatistikleri

XPF → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0988, en düşük 0,0961 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0974 oldu. XPF → TJS kurundaki değişiklik 0.99 değerindeydi.

XPF → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0995, en düşük 0,0959 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0978 oldu. XPF → TJS kurundaki değişiklik -1.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Tacikistan Somonu
1 XPF0,09707 TJS
5 XPF0,48537 TJS
10 XPF0,97075 TJS
20 XPF1,94149 TJS
50 XPF4,85374 TJS
100 XPF9,70747 TJS
250 XPF24,26867 TJS
500 XPF48,53735 TJS
1000 XPF97,07470 TJS
2000 XPF194,14940 TJS
5000 XPF485,37350 TJS
10000 XPF970,74700 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / CFP Frangı
1 TJS10,30130 XPF
5 TJS51,50650 XPF
10 TJS103,01300 XPF
20 TJS206,02600 XPF
50 TJS515,06500 XPF
100 TJS1.030,13000 XPF
250 TJS2.575,32500 XPF
500 TJS5.150,65000 XPF
1000 TJS10.301,30000 XPF
2000 TJS20.602,60000 XPF
5000 TJS51.506,50000 XPF
10000 TJS103.013,00000 XPF