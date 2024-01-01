Tacikistan somonundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile TJS → ILS çevirin

1.000 tjs
330,72 ils

1.00000 TJS = 0.33072 ILS

22:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551051.077189.42111.450481.650730.94782518.3699
1 GBP1.1694511.25955104.5681.696171.930341.1084321.4816
1 USD0.92840.793934183.02021.346651.532570.880117.055
1 INR0.0111830.009563150.012045310.01622080.01846020.0106010.205432

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Tacikistan somonundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Yeni İsrail Şekeli
1 TJS0.33072 ILS
5 TJS1.65361 ILS
10 TJS3.30723 ILS
20 TJS6.61446 ILS
50 TJS16.53615 ILS
100 TJS33.07230 ILS
250 TJS82.68075 ILS
500 TJS165.36150 ILS
1000 TJS330.72300 ILS
2000 TJS661.44600 ILS
5000 TJS1653.61500 ILS
10000 TJS3307.23000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tacikistan Somonu
1 ILS3.02368 TJS
5 ILS15.11840 TJS
10 ILS30.23680 TJS
20 ILS60.47360 TJS
50 ILS151.18400 TJS
100 ILS302.36800 TJS
250 ILS755.92000 TJS
500 ILS1511.84000 TJS
1000 ILS3023.68000 TJS
2000 ILS6047.36000 TJS
5000 ILS15118.40000 TJS
10000 ILS30236.80000 TJS