Svaziland lilangenisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile SZL → XOF çevirin

1.000 szl
32.128 xof

1.00000 SZL = 32.12790 XOF

22:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.07789.38281.450611.650830.94750518.3665
1 GBP1.1696611.2595104.5291.696421.930561.1082621.4788
1 USD0.928450.793966182.99241.34691.53280.8799517.0534
1 INR0.01118780.009566730.012049310.01622920.01846920.01060280.205481

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Svaziland lilangenisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / CFA Frangı BCEAO
1 SZL32.12790 XOF
5 SZL160.63950 XOF
10 SZL321.27900 XOF
20 SZL642.55800 XOF
50 SZL1606.39500 XOF
100 SZL3212.79000 XOF
250 SZL8031.97500 XOF
500 SZL16063.95000 XOF
1000 SZL32127.90000 XOF
2000 SZL64255.80000 XOF
5000 SZL160639.50000 XOF
10000 SZL321279.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Svaziland Lilangenisi
1 XOF0.03113 SZL
5 XOF0.15563 SZL
10 XOF0.31126 SZL
20 XOF0.62251 SZL
50 XOF1.55628 SZL
100 XOF3.11256 SZL
250 XOF7.78140 SZL
500 XOF15.56280 SZL
1000 XOF31.12560 SZL
2000 XOF62.25120 SZL
5000 XOF155.62800 SZL
10000 XOF311.25600 SZL