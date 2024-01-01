10 CFA Frangı BCEAO'dan Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile XOF → SZL çevirin

1,000CFA XOF = 0,02908L SZL

12:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → SZL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SZL
1 XOF → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02940,0305
Düşük0,02850,0285
Ortalama0,02910,0295
Değişim-0.25%-4.16%
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1 XOF → SZL istatistikleri

XOF → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0294, en düşük 0,0285 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0291 oldu. XOF → SZL kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

XOF → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0305, en düşük 0,0285 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0295 oldu. XOF → SZL kurundaki değişiklik -4.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - SZL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,991,341.725,21
1 GBP1,26311,7721,1961,94512,6211,6932.179,54
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1250,9561.230,32
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5521,4151.822,25

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Svaziland Lilangenisi
1 XOF0,02908 SZL
5 XOF0,14540 SZL
10 XOF0,29080 SZL
20 XOF0,58160 SZL
50 XOF1,45399 SZL
100 XOF2,90798 SZL
250 XOF7,26995 SZL
500 XOF14,53990 SZL
1000 XOF29,07980 SZL
2000 XOF58,15960 SZL
5000 XOF145,39900 SZL
10000 XOF290,79800 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / CFA Frangı BCEAO
1 SZL34,38820 XOF
5 SZL171,94100 XOF
10 SZL343,88200 XOF
20 SZL687,76400 XOF
50 SZL1.719,41000 XOF
100 SZL3.438,82000 XOF
250 SZL8.597,05000 XOF
500 SZL17.194,10000 XOF
1000 SZL34.388,20000 XOF
2000 SZL68.776,40000 XOF
5000 SZL171.941,00000 XOF
10000 SZL343.882,00000 XOF