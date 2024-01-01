Svaziland lilangenisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile SZL → EGP çevirin

1.000 szl
1.630,60 egp

1.00000 SZL = 1.63060 EGP

21:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURSGDUSDAUDCADGBPINRZAR
1 EUR11.449591.07721.651011.45040.8548889.397320.4125
1 SGD0.68985110.7431081.138951.000560.58974561.670814.0816
1 USD0.928351.345711.532681.346450.79361982.990418.9496
1 AUD0.6056910.8780020.6524510.8784910.51779754.147112.3637

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Svaziland lilangenisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Mısır Lirası
1 SZL1.63060 EGP
5 SZL8.15300 EGP
10 SZL16.30600 EGP
20 SZL32.61200 EGP
50 SZL81.53000 EGP
100 SZL163.06000 EGP
250 SZL407.65000 EGP
500 SZL815.30000 EGP
1000 SZL1630.60000 EGP
2000 SZL3261.20000 EGP
5000 SZL8153.00000 EGP
10000 SZL16306.00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Svaziland Lilangenisi
1 EGP0.61327 SZL
5 EGP3.06636 SZL
10 EGP6.13272 SZL
20 EGP12.26544 SZL
50 EGP30.66360 SZL
100 EGP61.32720 SZL
250 EGP153.31800 SZL
500 EGP306.63600 SZL
1000 EGP613.27200 SZL
2000 EGP1226.54400 SZL
5000 EGP3066.36000 SZL
10000 EGP6132.72000 SZL