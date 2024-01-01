10 Mısır lirasından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile EGP → SZL çevirin

1,000E£ EGP = 0,3686L SZL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → SZL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SZL
1 EGP → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36970,3711
Düşük0,35100,3510
Ortalama0,36170,3625
Değişim1.87%1.55%
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1 EGP → SZL istatistikleri

EGP → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3697, en düşük 0,3510 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3617 oldu. EGP → SZL kurundaki değişiklik 1.87 değerindeydi.

EGP → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3711, en düşük 0,3510 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3625 oldu. EGP → SZL kurundaki değişiklik 1.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - SZL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Svaziland Lilangenisi
1 EGP0,36863 SZL
5 EGP1,84313 SZL
10 EGP3,68626 SZL
20 EGP7,37252 SZL
50 EGP18,43130 SZL
100 EGP36,86260 SZL
250 EGP92,15650 SZL
500 EGP184,31300 SZL
1000 EGP368,62600 SZL
2000 EGP737,25200 SZL
5000 EGP1.843,13000 SZL
10000 EGP3.686,26000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Mısır Lirası
1 SZL2,71278 EGP
5 SZL13,56390 EGP
10 SZL27,12780 EGP
20 SZL54,25560 EGP
50 SZL135,63900 EGP
100 SZL271,27800 EGP
250 SZL678,19500 EGP
500 SZL1.356,39000 EGP
1000 SZL2.712,78000 EGP
2000 SZL5.425,56000 EGP
5000 SZL13.563,90000 EGP
10000 SZL27.127,80000 EGP