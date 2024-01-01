Seyşeller rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile SCR → XOF çevirin

1.000 scr
44.162 xof

1.00000 SCR = 44.16190 XOF

20:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0768589.37381.450791.651480.94758518.3561
1 GBP1.1697211.25965104.5451.697061.931831.1084121.4721
1 USD0.92860.793871182.99561.347251.533620.8799517.0461
1 INR0.0111890.009565220.012048810.01623280.01847840.01060240.205386

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Seyşeller rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 SCR44.16190 XOF
5 SCR220.80950 XOF
10 SCR441.61900 XOF
20 SCR883.23800 XOF
50 SCR2208.09500 XOF
100 SCR4416.19000 XOF
250 SCR11040.47500 XOF
500 SCR22080.95000 XOF
1000 SCR44161.90000 XOF
2000 SCR88323.80000 XOF
5000 SCR220809.50000 XOF
10000 SCR441619.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Seyşeller Rupisi
1 XOF0.02264 SCR
5 XOF0.11322 SCR
10 XOF0.22644 SCR
20 XOF0.45288 SCR
50 XOF1.13220 SCR
100 XOF2.26439 SCR
250 XOF5.66098 SCR
500 XOF11.32195 SCR
1000 XOF22.64390 SCR
2000 XOF45.28780 SCR
5000 XOF113.21950 SCR
10000 XOF226.43900 SCR