1 Seyşeller rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile SCR → XOF çevirin

1 scr
41 xof

1,000₨ SCR = 41,04CFA XOF

14:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → XOF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek45,306445,6262
Düşük40,243240,2432
Ortalama43,172843,8220
Değişim-4.37%-6.25%
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1 SCR → XOF istatistikleri

SCR → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 45,3064, en düşük 40,2432 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 43,1728 oldu. SCR → XOF kurundaki değişiklik -4.37 değerindeydi.

SCR → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 45,6262, en düşük 40,2432 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 43,8220 oldu. SCR → XOF kurundaki değişiklik -6.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,09191,4371,5111,6730,93920,739
1 GBP1,17511,282107,4151,7751,9661,10324,363
1 USD0,9160,78183,7871,3851,5330,8619,004
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 SCR41,04040 XOF
5 SCR205,20200 XOF
10 SCR410,40400 XOF
20 SCR820,80800 XOF
50 SCR2.052,02000 XOF
100 SCR4.104,04000 XOF
250 SCR10.260,10000 XOF
500 SCR20.520,20000 XOF
1000 SCR41.040,40000 XOF
2000 SCR82.080,80000 XOF
5000 SCR205.202,00000 XOF
10000 SCR410.404,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Seyşeller Rupisi
1 XOF0,02437 SCR
5 XOF0,12183 SCR
10 XOF0,24366 SCR
20 XOF0,48733 SCR
50 XOF1,21832 SCR
100 XOF2,43663 SCR
250 XOF6,09158 SCR
500 XOF12,18315 SCR
1000 XOF24,36630 SCR
2000 XOF48,73260 SCR
5000 XOF121,83150 SCR
10000 XOF243,66300 SCR