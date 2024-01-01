5.000 CFA Frangı BCEAO'dan Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile XOF → SCR çevirin

1,000CFA XOF = 0,02193₨ SCR

12:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → SCR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SCR
1 XOF → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02410,0251
Düşük0,02170,0217
Ortalama0,02260,0230
Değişim-6.69%-5.78%
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1 XOF → SCR istatistikleri

XOF → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0241, en düşük 0,0217 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0226 oldu. XOF → SCR kurundaki değişiklik -6.69 değerindeydi.

XOF → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0251, en düşük 0,0217 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0230 oldu. XOF → SCR kurundaki değişiklik -5.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9891,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6231,6932.180,06
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,4
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5531,4151.822,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Seyşeller Rupisi
1 XOF0,02193 SCR
5 XOF0,10966 SCR
10 XOF0,21932 SCR
20 XOF0,43864 SCR
50 XOF1,09661 SCR
100 XOF2,19322 SCR
250 XOF5,48305 SCR
500 XOF10,96610 SCR
1000 XOF21,93220 SCR
2000 XOF43,86440 SCR
5000 XOF109,66100 SCR
10000 XOF219,32200 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 SCR45,59510 XOF
5 SCR227,97550 XOF
10 SCR455,95100 XOF
20 SCR911,90200 XOF
50 SCR2.279,75500 XOF
100 SCR4.559,51000 XOF
250 SCR11.398,77500 XOF
500 SCR22.797,55000 XOF
1000 SCR45.595,10000 XOF
2000 SCR91.190,20000 XOF
5000 SCR227.975,50000 XOF
10000 SCR455.951,00000 XOF