500 Seyşeller rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile SCR → XOF çevirin

500 scr
21.088 xof

1,000₨ SCR = 42,18CFA XOF

14:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → XOF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek45,306445,6262
Düşük40,243240,2432
Ortalama43,183443,8256
Değişim-3.65%-5.55%
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1 SCR → XOF istatistikleri

SCR → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 45,3064, en düşük 40,2432 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 43,1834 oldu. SCR → XOF kurundaki değişiklik -3.65 değerindeydi.

SCR → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 45,6262, en düşük 40,2432 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 43,8256 oldu. SCR → XOF kurundaki değişiklik -5.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,09191,431,5111,6730,93920,74
1 GBP1,17511,282107,4061,7751,9661,10324,364
1 USD0,9160,78183,7771,3851,5330,8619,004
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 SCR42,17570 XOF
5 SCR210,87850 XOF
10 SCR421,75700 XOF
20 SCR843,51400 XOF
50 SCR2.108,78500 XOF
100 SCR4.217,57000 XOF
250 SCR10.543,92500 XOF
500 SCR21.087,85000 XOF
1000 SCR42.175,70000 XOF
2000 SCR84.351,40000 XOF
5000 SCR210.878,50000 XOF
10000 SCR421.757,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Seyşeller Rupisi
1 XOF0,02371 SCR
5 XOF0,11855 SCR
10 XOF0,23710 SCR
20 XOF0,47421 SCR
50 XOF1,18552 SCR
100 XOF2,37104 SCR
250 XOF5,92760 SCR
500 XOF11,85520 SCR
1000 XOF23,71040 SCR
2000 XOF47,42080 SCR
5000 XOF118,55200 SCR
10000 XOF237,10400 SCR